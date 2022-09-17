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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 16:40

زوار الأربعين سجلوا رقماً تاريخياً هو الأعلى منذ 2003

زوار الأربعين سجلوا رقماً تاريخياً هو الأعلى منذ 2003
وذكرت العتبة في بيان أن "أعداد الزائرين المسجلين وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني 21,198,640 واحـدا وعشرين مليونـا ومـائـة وثمانيـة وتسعين الفـأ وستمائة وأربعـيـن زئـراً".

وتعد هذه الإحصائية، هي الأعلى منذ سنوات، وهذا ما أكده رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، الذي قال أن "أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003".

وفي وقت سابق، أكدت العتبة العباسية، أن "عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكباً منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية".

وأضافت إن "عدد وجبات الطعام المقدمة لزائري الأربعين في داخل كربلاء والمحاور المؤدية إليها بلغ 4,481,377 مليون وجبة".

ويشهد اليوم السبت العشرين من شهر صفر، ذكرى الزيارة الأربعينية (40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة).

ويعد المسلمون هذا اليوم، ذكرى اليمة اذ يتوافدون في أيامها بجموع مليونية، لزيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس عليهما السلام، وإقامة مناسبات العزاء، وتقديم الطعام والسير مشياً على الأقدام لمئات الكيلومترات، مواساة لمسير سبايا آل بيت النبي من كربلاء المقدسة الى الشام.
مصدر : وكالات
رقم : 1014835
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