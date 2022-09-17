جيش السودان يترك للمدنيين اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو 'حميدتي' أكد اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا العام الماضي على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.



مصادر رسمية نشرت بيانا صادرا عن اجتماع للقائدين العسكريين أكدا خلاله التزامهما بوعدهما بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي مشيرين الى الانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بعد تعيين حكومة مدنية.



وفي حين دعا الرجلان دقلو و البرهان قوى الثورة للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية نفت قوى الحرية والتغيير تلقيها اى دعوة من الآلية الرباعية بخصوص اجتماع الالية والاطراف الاخرى مؤكدة تمسكها بعملية سياسية تفضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في إنهاء الإنقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية مدنية وتحقيق العدالة



وفي تموز/يوليو تعهد البرهان بالتنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية. لكن قادة مدنيين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة 'خدعة' فيما شدد المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية في هتافاتهم على شعار 'لا تفاوض لا شراكة' مع الجيش. وكان الجيش السوداني قد سيطر على السلطة في انقلاب في أكتوبر تشرين الأول أنهى اتفاقا لتقاسم السلطة مع الأحزاب المدنية مما أدخل البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي. ولم تسفر جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول أجنبية أخرى عن إيجاد حلول أو إحراز أي تقدم وبقيت مطالبة المتظاهرين الأساسية تتمثل بخروج فوري وكامل للجيش من الحياة السياسية.