داعش يفرض مبالغ مالية على سكان في قرى وبلدات دير الزور

وأفادت مصادر محلية إن نحو 10 أشخاص في قرى وبلدات الجرذي، وسويدان جزيرة، ودرنج، والطيانة بريف دير الزور الشرقي تلقوا رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من أرقام وهمية تطالبهم بدفع أتاوات مالية.
وأوضح أن الأشخاص الذين وصلت إليهم الرسائل يعملون في مجال الحوالات المالية والذهب والأفران والنفط ومحلات بيع الجملة، إضافة إلى مربي الماشية في القرى المذكورة.
وطلب التنظيم من الأشخاص الذين وصلتهم الرسالة دفع مبالغ مالية مختلفة "لإعانة الفقراء والمحتاجين بالمنطقة"، إضافة إلى مساعدة عوائل التنظيم في مخيم الهول، وفق نص تلك الرسائل.