اليابان تجلي 800 ألف شخص بسبب اقتراب الإعصار

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن أمر الإجلاء صدر لـ388 ألف من سكان محافظة كاجوشيما، و76 ألفا من سكان مدينة أساكوسا في محافظة كوماموتو، وما يقرب من 400 ألف من سكان عاصمة محافظة ميازاكي في جنوب شرق جزيرة كيوشو.



وتشكل تعليمات الإخلاء المستوى الرابع من مستويات التهديد الخمسة المحتملة. وتطالب السلطات بإتمام عملية الإخلاء، بينما لايزال ذلك ممكنا، قبل الإعلان عن مستوى التهديد الخامس، حيث سيكون هناك خطر مباشر على حياة الإنسان. يتم تذكير المواطنين بالإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه.



ويتحرك إعصار نانمادول، الذي سمي على اسم النصب التذكاري للثقافة الميكرونيزية - موقع نان مادول الأثري، ببطء باتجاه الشمال الغربي باتجاه الجزر الجنوبية لليابان.



ويتوقع المسؤولون أن يقترب الاعصار من جزر أمامي في محافظة كاجوشيما وجزيرة كيوشو الجنوبية الغربية من يوم الأحد إلى يوم الاثنين، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية.