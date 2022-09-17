أفغانستان... تظاهرات على قرار اميركا بشأن أصول البلاد

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة، ملقين باللوم عليها في الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة في أفغانستان.



وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري والكامل عن احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.



وأصدر المتظاهرون بيانا في ختام التظاهرة، اتهموا فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب وقتل شنيع لأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الأفغان.



كما دعا المتظاهرون في الإعلان إلى الإلغاء الفوري والكامل لتجميد أكثر من 9 مليارات دولار، ومحاكمة الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب.



وأعلنت الحكومتان الأمريكية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، في وقت سابق، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة.



وتم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021، بعد انسحاب الجيش الأمريكي.