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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 20:50

ملايين المسلمين يحييون أربعينية الإمام الحسين (ع)

ملايين المسلمين يحييون أربعينية الإمام الحسين (ع)
وضمن احياء المناسبة اكد قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي ان مراسم الأربعين الحسیني مؤشر علی إرادة الله لرفع العلم الإسلامي بید أهل البيت عليهم السلام. قائدُ الثورة لفت الى أنّ مراسمَ الأربعينيّةِ الحسينية لهذا العامِ أُقيمتْ بمزيدٍ من العظمة، واصفاً الزيارةَ بأنّها رايةُ سيدِ الشهداء الامام الحسين عليه السلام.

وقال آية الله خامنئي: "ان مراسم الاربعين بصفتها الراية العالية لحضرة سيد الشهداء الامام الحسين (ع)".

كما أكدَ آيةُ الله خامنئي على ضرورةِ محافظةِ التكايا والمواكبِ على إحياءِ ذكرِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلام، وأنْ تكونَ مركزًا وقاعدةً لتفسيرِ وتبيينِ الحقائق.

من جهتهِ اعتبرَ الرئيسُ الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ زيارةَ الأربعين معجزةٌ إلهية، وتجسّدُ مظهراً من مظاهرِ الانسجامِ بينَ المسلمين، ومظهرُ المقاومةِ الإسلامية، وتأكيدٌ على أنّ عاشوراء وقيمَها باقية.

كما قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "اعتقد ان زيارة الاربعين هي معجزة الهية تجسد مظهر من مظاهر الانسجام بين المسلمين ومظهر من مظاهر المقاومة الاسلامية وتأكيدا على ان عاشوراء باقية وستبقى".

وفي مدينة بعلبك شرق لبنان احيت الجماهير الشعبية المؤمنة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في مرقد ابنته السيدة خولة بمسيرات ومجالس عزاء ،تحدث خلالها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،حيث اكد ان احياء مناسبة الاربعين تؤكد الا مكان لا للإستسلام ولا للضعف ولا للوهن ولا للهوان ، بل للمضي إستناداً الى كل هذا التاريخ الحافل في اليقين بالمستقبل وبوعد الله سبحانه وتعالى.

وفي العاصمة السورية دمشق انطلقت مسيرة حاشدة الى مقام السيدة زينب عليها السلام انطلاقا من مرقد السيدة رقية عليها السلام،احياء للذكرى ،اكد خلالها المشاركون على نصرة المستضعفين ومقاومة الاستكبار والسير على طريق الحق الذي خط بالدم.

وفي الموصل شمال العراق احيا اهالي المنطقة مناسبة الاربعين بمسيرات حاشدة رددت شعارات نصرة الاحرار ومقاومة الباطل ضمن ثوابت ثورة الامام الجسين عليه السلام.

كما احيا الافغان مناسبة الاربعين في العاصمة كابل حيث انتشرت المواكب والمضايف على حب اهل بيت النبي واله الاطهار رغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الافغان.

وفي نيجيريا احيا اتباع اهل البيت عليهم السلام مناسبة اربعينية الامام الحسين بمسيرات ومجالس عزاء على الرغم من التضييق الواسع المفروض من قبل السلطات النيجيرية.
رقم : 1014872
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