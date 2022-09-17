تنظيم القاعدة ينقل يمنيين مختطتفين الى جهة غير معروفة

وقالت المصادر ان التنظيم قام بعملية النقل عقب ساعات من اعلان قوات مايسمى بالمجلس الانتقالي إطلاق عملية عسكرية في ابين.



وأشارت المصادر الى ان التنظيم اخلى سبيل مختطفين يمنيين آخرين عقب دفع اهاليهم مبالغ مالية بينهم مواطن من مدينة لودر يعمل مغتربا في دولة مجاورة.



وكان تنظيم القاعدة أقدم في 4-7 – 2022م على خطف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في ابين أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.



وكانت مصادر سياسية كشفت عن اجتماعات ضباط سعوديين وإماراتيين مع قيادات من تنظيم القاعدة الإرهابي ودعمهم بالأسلحة الثقيلة والتغطية الجوية وتقديم الأموال في اطار مخطط العدوان لنشر الفوضى في المناطق المحتلة.