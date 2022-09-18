قوات العدو تقتحم بلدة تقوع وبلدة جماعين

اسلم تايمز (فلسطين) - اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب نابلس، وسط مداهمة عدة منازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.