الصفحة الرئيسية
0
الأحد 18 أيلول 2022 ساعة 10:21

الشيخ قاووق: تشكيل الحكومة مصلحة لبنانية شاملة

الشيخ قاووق: تشكيل الحكومة مصلحة لبنانية شاملة

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة رامية الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن تشكيل الحكومة هو مصلحة لجميع اللبنانيين، لأن مواجهة هذه الأزمات والتخفيف منها لا يمكن أن يتم من دون حكومة كاملة الأوصاف والصلاحيات، وهي مصلحة لبنانية لجميع اللبنانيين والأحزاب والقوى، لا سيما وأن لبنان في أسوأ مراحله وأزماته، ولا يحتمل مزيداً من افتعال أي أزمات جديدة، لذلك، بذل حزب الله جهوداً مهمّة في الأيام الأخيرة لتذليل العقبات وتسريع الجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات، ونأمل قبل نهاية شهر ايلول أن تشكل هذه الحكومة.
وشدد الشيخ قاووق على أن دماء الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين في مجزرة صبرا وشاتيلا، ليست ورقة في دفتر قديم، لأن خنجر الميليشيات القاتلة لا يزال يقطر دماً وحقداً من صبرا وشاتيلا إلى مجزرة الطيونة آخر صفحات دفاترهم الجديدة، والذين ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا لهم أسماء، ولهم هوية، ولهم وجوه معروفة، وهؤلاء لم يحاكموا ولم يتغيّروا وما زالوا ينتظرون الفرصة لجر لبنان إلى حرب أهلية جديدة.
ولفت الشيخ قاووق إلى أن أولوية أتباع السفارات الأميركية والسعودية التحدي والمواجهة وجر البلد إلى الفوضى، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أمّا أولوية حزب الله فهي أولوية إنسانية، حيث إننا نعمل لنخفف من معاناة اللبنانيين في معيشتهم، وتأمين الدواء والكهرباء وحل مشكل رواتب الموظفين، وتأمين موازنة الجامعة اللبنانية كي نحفظ مستقبل عشرات آلاف الطلاب.
وأكد الشيخ قاووق أن المقاومة اليوم هي مفخرة العرب ومجد لبنان والحصن الحصين للثروات والحقوق اللبنانية، وهي الاستراتيجية الناجحة والأضمن والأقصر لاستعادة الثروات النفطية والغازية للبنان رغم كل كيد العدو، وكل الدعم الأميركي له، مشيراً إلى أن المقاومة تقدّم صورة الكرامة والسيادة والحرية للبنان، بينما هناك من يقدم صورة الفتنة والأحقاد والمجازر.
رقم : 1014950
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أكثر من 21 مليون شخص يشاركون في زيارة الأربعين
أكثر من 21 مليون شخص يشاركون في زيارة الأربعين
طهران: زيارة الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي
طهران: زيارة الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي
18 أيلول 2022
بالفيديو: الرئيس الإيراني يشارك بمسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام
17 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
17 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
17 أيلول 2022
فيديو: آل خليفة تمنع عالم دين بارز من مغادرة البحرين لأداء زيارة الأربعين
فيديو: آل خليفة تمنع عالم دين بارز من مغادرة البحرين لأداء زيارة الأربعين
17 أيلول 2022
استشهاد 5 عسكريين في عدوان "إسرائيلي" على مطار دمشق وبعض النقاط
استشهاد 5 عسكريين في عدوان "إسرائيلي" على مطار دمشق وبعض النقاط
17 أيلول 2022
رئيسي عائداً من شنغهاي: الاعداء فشلوا في عزل ايران
رئيسي عائداً من شنغهاي: الاعداء فشلوا في عزل ايران
17 أيلول 2022
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في مسيرة الأربعين
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في مسيرة الأربعين
16 أيلول 2022
بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا
بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا
16 أيلول 2022
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
16 أيلول 2022
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
16 أيلول 2022
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة وحدة المسلمين
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة وحدة المسلمين
16 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا