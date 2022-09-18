إصابات بالاختناق في مدرسة عناتا بسبب قنابل غاز أطلقتها قوات العدو

اسلام تايمز (فلسطين) - أصيبت عدة طالبات من مدرسة بنات عناتا الثانوية بالاختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، صباح اليوم.