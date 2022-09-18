طهران: زيارة الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي

وكتب كنعاني في صفحته على الانستغرام اليوم الاحد " ان مراسم الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي".



وبين,ان زيارة الاربعين هي العودة الى رسالة عاشوراء بعقلانية، والتمرّس على العشق للقيم السامية الدينية والانسانية والاخلاقية ".



وفيما اكد كنعاني بأن التوقف لعامين بسبب جائحة كورونا لم يمنع اعادة انطلاق الحركة الشعبية العظيمة لزيارة "الاربعين"، قال انه على الرغم من حرارة الطقس في هذا العام والتي قل نظيرها، فان امواج العشاق والمحبين شدت الرحال من أصقاع الارض نحو العراق وكربلاء المقدسة وان اجتماع عشاق الامام الحسين (ع) كان أكبر اندفاعا وأكثر زخرا بالمعاني من الأعوام السابقة . وجدد ملايين الاشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم ومذهبهم ودينهم، عهد العشق لسيد الشهداء الامام الحسين (ع) ومبادئ.



واضاف " ان اكبر اجتماع مشيا على الاقدام في العالم، جمع ملايين البشر في درب واحد نحو مقصدهم المقدس جنب الى جنب".



وفيما شدد كنعاني على ان مراسم "الاربعين" هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي، اكد بأن الشعب العراقي العزيز يضع في كل عام كل امكانياته في تصرف الزوار الايرانيين وغير الايرانيين لسيد الشهداء الامام الحسين (ع) وهذا يدل على عمق الايمان والاخلاص لدى الشعب العراقي العظيم.



وختم بالقول " الان في ختام هذا الاجتماع الديني والمعنوي العظيم، نجدد تقديم الشكر لحكومة وشعب العراق كمضيفين لائقين بهذا الاجتماع العالمي العظيم"./انتهى2

