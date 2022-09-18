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الأحد 18 أيلول 2022 ساعة 11:57

أكثر من 21 مليون شخص يشاركون في زيارة الأربعين

أكثر من 21 مليون شخص يشاركون في زيارة الأربعين
وفي وقت سابق؛ أعلن الأمين العام للعتبة العباسية مصطفى مرتضى ضياء الدين ، عن حصيلة الخدمات المختلفة التي قدمتها العتبة خلال زيارة الأربعين.
وقال ضياء الدين في تصريح لموقع العتبة : إن "عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين والتي بلغت 14,500 موكباً منها 300 من دول عربية واجنبية".
وأضاف أن  "عدد وجبات الطعام المقدمة لزائري الأربعين في داخل كربلاء والمحاور المؤدية إليها فقد بلغت 4,481,377 وجبة".
وتابع "استقطبنا 16384 متطوعاً لتقديم مختلف الخدمات خلال زيارة الأربعين"، مشيرا إلى "مشاركة 805 آلية مختلفة لنقل الزائرين وتقديم الخدمات".
وأكد  "وزعنا 500، 849، 19 قدح ماء و 41000 قالب ثلج بالاضافة الى انتاج قرابة 4 مليون لتر من المياه المفلترة".
وفيما يخص الجهود الطبية بيّن ضياء الدين "شاركت 22 سيارة اسعاف في تقديم الخدمات الصحية ونقل الحالات المرضية وتم نشر 54 مفرزة طبية جوالة وثابتة في كربلاء" .
اما عن الخدمات الثقافية فتم نشر 129 محطة ثقافية ودينية في كربلاء والطرق المؤدية إليها بحسب الامين العام .
واستطرد "تم نصب 35 محطة لإرشاد التائهين في كربلاء والطرق المؤدية إليها" .
كما أكد "مشاركة 190 مؤسسة إعلامية و500 صحفي لتغطية مراسيم زيارة الأربعين وفرت العتبة لـ300 منهم أماكن سكن مجهزة". 
 
رقم : 1014966
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