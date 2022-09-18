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الأحد 18 أيلول 2022 ساعة 12:06

طقس لبنان غائم بسحب ركامية وانخفاض بالحرارة

طقس لبنان غائم بسحب ركامية وانخفاض بالحرارة

- الحالة العامة:  طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان حتى مساء اليوم الاحد حيث يتقلب تدريجاً اعتباراً من غد مع انخفاض في درجات الحرارة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز غرب البحر الأسود يدفع بكتل هوائية باردة نحو الحوض الشرقي للمتوسط. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ درجة. 
  
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم : قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات الشمالية خاصة.  الإثنين:  غائم جزئياً  الى غائم بسحب ركامية منخفضة مع إنخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحياناً . 
الثلاثاء:   غائم بسحب ركامية منخفضة يتحول خلال النهار الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة خلال الفترات الصباحية والمسائية.  الأربعاء:  غائم جزئياً الى غائم بسحب ركامية منخفضة و رياح ناشطة تصل لحدود ال٦٠ كلم/س مع ارتفاع في موج البحر وانخفاض اضافي و ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال بحيث تصبح الاجواء خريفية مع درجات حرارة دون معدلاتها. 
- درجات الحرارة المتوقعة : على   الساحل  من  ٢٠   الى  ٣٢  درجة، فوق الجبال من     ١٧  الى     ٢٦ درجة ، في الداخل   من  ١٧  الى     ٣٤  درجة.
- الرياح السطحية:   شمالية غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س. 
- الانقشاع:   جيد اجمالاً. 
- الرطوبة النسبية على الساحل:   بين    ٥٥ و ٧٥% . 
- حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج .     حرارة سطح الماء:   ٢٨°م. 
- الضغط الجوي:   ٧٥٩ ملم زئبق .
رقم : 1014967
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