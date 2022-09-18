

والمداهمة جاءت بعد أن توافرت معلومات حول قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية في العديد من مناطق الشوف وعاليه وزحلة، ويستخدمون لهذه الغاية سيارة نوع "شيفروليه" لون فضي، فتم ضبط سيارة الشيفروليه التي كان يستقلها الاول والثاني، وعُثِرَ بحوزتهما على مقص حديدي " قطّاعة".



وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة من مناطق: زحلة، وبحمدون، وبشامون، وعين عنوب، والدلهمية، ويقومون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ مالية كبيرة.



وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.