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الأحد 18 أيلول 2022 ساعة 14:17
الرئيس الإيراني: الأمريكيون هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1014985
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