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الأحد 18 أيلول 2022 ساعة 17:57

بورصة السعودية تهبط 1.92 بالمئة بسبب مخاوف الفائدة

بورصة السعودية تهبط 1.92 بالمئة بسبب مخاوف الفائدة

وتراجع المؤشر السعودي وسط هبوط جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة.
وتراجع سهم شركة "أرامكو" السعودية، الأكبر وزنًا، 0.5 بالمئة بالسوق، ومصرف الراجحي، ثاني أكبر وزن في المؤشر، 2.3 بالمئة، وتراجع البنك الأهلي، الثالث وزنا، بنسبة 1.7 بالمئة، وسط تراجع معظم البنوك المدرجة بأكثر من 1 بالمئة.
وكان المؤشر قد صعد بشكل كبير خلال أول خمسة أشهر من عام 2022 بدعم ارتفاعات القطاع البنكي المستفيدة من رفع أسعار الفائدة، كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة والبتروكيماويات نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
فيما تراجع المؤشر لاحقا بأكثر من 15 بالمئة، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية، بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أعلى من التوقعات في أغسطس، عند 8.3 بالمئة مقابل 8.1 بالمئة كانت متوقعة.
رغم ذلك، يبقى المؤشر مرتفعا بنحو 3 بالمئة منذ مطلع العام.
رقم : 1015008
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