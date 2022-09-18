قيادة عمليات نينوى للحشد تعلن انتهاء عملية محاصرة فلول عصابات داعش

اسلام تايمز (العراق) - أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقية انتهاء عملية محاصرة فلول عصابات تنظيم "داعش" الأجرامية بسحق فلول مجاميعها الإرهابية التي تم محاصرتها من قبل اللواء 44 والقوات المساندة له من صقور الجو في عمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية.