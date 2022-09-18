الشيخ عكرمة صبري: محاربة الإحتلال للشعب الفلسطيني لم تتوقف

اسلام تايمز (فلسطين) - أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري أن محاربة الإحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني لم تتوقف والآن يحاول فرض المنهاج الإسرائيلي على ابنائنا المرابطين في بيت المقدس، مضيفًا أن موقفنا منذ عام 1967 لم ولن يتغير برفضنا لأي منهاج يخالف ديننا ومعتقداتنا، ونثمن موقف أهالي الطلاب بإعلان يوم غد يوم اضراب عن الدوام الدراسي رفضاً لهذا المنهاج المزعوم وحفاظاً على المنهاج الفلسطيني.