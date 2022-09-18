المصارع الايراني يفوز على غريمه الامريكي في بطولة العالم للمصارعة الحرة



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ،ان المصارع رحمان عموزاد، فاز على كل من "جون سوك يون" من كوريا الجنوبية و"اسماعيل موزوكاييف" الحاصل على برونزية العالم من المجر و" عادل أوسبانوف" من كازاخستان و"حاجي علييف" بطل العالم وحاصل على الميدالية الفضية والبرونزية الأولمبية من أذربيجان ليتاهل الى النهائي في وزن 65 كغم حيث واجه الاميركي "جون دياكو ميهاليس" وتمكن من الفوز عليه 9/13 متقلدا ذهبية هذا الوزن.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الايراني للمصارعة الحرة رصيده من الميداليات الى سبع ميداليات بينها ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين.