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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 14:17

وزارة الصحة : 726 اصابة و18 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 726 اصابة و18 وفاة جديدة بكورونا في ايران
وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنین حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين و543 الفا و548 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و319 حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و321 الفا و458 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و668 الفا و18 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.
رقم : 1015140
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