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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 14:18

اردوغان يعلن دعمه لخطوات المنفي الساعية لتحقيق السلام في ليبيا

اردوغان يعلن دعمه لخطوات المنفي الساعية لتحقيق السلام في ليبيا
وجاء لقاء أردوغان بالمنفي، مساء أمس الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وتناول لقاء الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

وفي مطلع الشهر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

وأكد أردوغان خلال لقائه الدبيبة "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، وأن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات".

وجاءت زيارة الدبيبة إلى إسطنبول بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1015142
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