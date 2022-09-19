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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 15:58
بتوجيه من الرئيس السوري.. وصول مساعدات كهربائية الى ريف حلب
واوضح المصدر ان هذه القافلة تاتي استكمالاً لتنفيذ 150 محولة كهربائية تم تخصيصها لمحافظة حلب بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بعد زيارته الأخيرة إلى المحافظة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1015149
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