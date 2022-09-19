بتوجيه من الرئيس السوري.. وصول مساعدات كهربائية الى ريف حلب

اسلام تايمز (سوريا) - قال مصدر رسمي في سوريا إن قافلة جديدة تتضمن 30 محولة كهربائية جديدة ومستلزماتها من الأكبال والأمراس وصلت إلى حلب لوضعها في الخدمة ضمن ريف حلب.