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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 16:02

الكاظمي يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الكاظمي يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
ونقلت مصادر رسمية عن قال ناظم قوله، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال77"، مبينا ان "الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك".

واضاف ان "مشاركة الكاظمي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزز من مكانة العراق دوليا"، مشيرا الى ان "الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات".

وذكر ان "زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة تعد تتويجا للجهد الدبلوماسي الحكومي"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل بقرارات سابقة تتعلق بالمشروعات المتلكئة".

وتابع ان "إيقاف العمل بقرارات سابقة لمجلس الوزراء بسبب اتخاذها في ظروف استثنائية"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء صوت على تمويل جامعة الشطرة بثلاثة مليارات دينار لدعم التعليم".
مصدر : وكالات
رقم : 1015150
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