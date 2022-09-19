الرئيس بري: نؤكد إصرار المجلس النيابي على حفظ حقوق المودعين



وعرض المجتمعون مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي .

وجدد الرئيس بري التأكيد على إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا السياق وحفظ حقوق المودعين .

كما استقبل الرئيس بري سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية، بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان .

وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة واخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا .