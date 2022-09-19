شرطة الاحتلال تعطل كافة الإجراءات لإصلاح الأعطال في المسجد الأقصى

اسلام تايمز (فلسطين) - أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى أن "شرطة الاحتلال عطلت كافة الإجراءات لإصلاح الأعطال واستبدال السماعات التالفة ونظام الصوتيات في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى".