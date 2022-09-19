وهاب: مذابح قطع الأشجار بدأت في كل المناطق

اسلام تايمز (لبنان) - غرد رئيس "تيار التوحيد" وئام وهاب على حسابه على "تويتر" قائلا إن "مذابح قطع الأشجار بدأت في كل المناطق، أتمنى لو تتحمل الحكومة دعم مازوت التدفئة لأن قطع الأشجار يكلفنا خسائر أكثر من دعم مؤقت للمازوت".