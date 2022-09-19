رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي يستقيل من منصبه

اسلام تايمز (لبنان) - أعلن رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود رسميا عن استقالته من منصبه، وذلك بسبب ما أسماه تلكؤ المسؤولين وعدم اكتراثهم لحاجة الناس للمياه بسبب انقطاع الكهرباء.