وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “إنها أكاذيب. سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه القضية”.



وأعلنت السلطات الأوكرانية العثور على أكثر من 440 قبرا وعلى مقبرة جماعية الأسبوع الماضي في غابة عند أطراف مدينة إيزيوم.



ونفت روسيا مرارا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير ارتكاب تجاوزات.



وقال بيسكوف “إنه السيناريو ذاته كما في بوتشا” وهي مدينة أوكرانية أخرى قرب كييف، اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع فيها، وهو ما تنفيه موسكو.



وبعدما ردد مسؤولون أوكرانيون مؤخرا عزمهم على استعادة شبه جزيرة القرم التي احتلها روسيا وضمتها عام 2014، أكد المتحدث باسم الكرملين أن القرم “جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا”.



وتوعد بأن “أي مطامع في الأراضي الروسية ستقابل بالرد المناسب”.



في السياق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، باستعادة جميع الأراضي التي تحتلها روسيا في بلاده، بفضل استمرار نجاح الهجوم العسكري المضاد.



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور: “ربما يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من الانتصارات أن هناك بعض الهدوء”، مضيفا أن هذا كان في الواقع “استعدادا” لاستعادة المدن الرئيسية ماريوبول وميليتوبول وخيرسون، المرحلة التالية من الهجوم المضاد.



وتابع الرئيس الأوكراني "لأن أوكرانيا يجب أن تتحرر- بأكملها فإن الجيش الأوكراني لن يسعى فقط إلى استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل أن يبدأ الغزو الروسي، ولكن أيضا الأراضي في دونباس وشبه جزيرة القرم التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ 2014"



وأعلن الجيش الأوكراني أنه عبر بنجاح نهر أوسكيل في وقت سابق يوم الأحد، وأقام بذلك رأس جسر حيوي على ضفته اليسرى. وأظهر مقطع فيديو دبابة تعبر النهر وقابلها جنود أوكرانيون على الضفة الأخرى.