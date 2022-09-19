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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 16:21
لبنان: ورشة تعزيز وتحصينات إسرائيلية معادية جديدة في مزارع شبعا
مصدر :
المنار
رقم :
1015168
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