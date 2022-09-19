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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 16:22

طقس لبنان غدا خريفي متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة

طقس لبنان غدا خريفي متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة

وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس خريفي متقلب حتى نهاية الاسبوع مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز غرب البحر الأسود يدفع بكتل هوائية باردة ورطبة نحو الحوض الشرقي للمتوسط.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.
 - الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئياً الى غائم بسحب منخفضة مع ضباب وكثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل امطار خفيفة متفرقة أحيانا .
الثلاثاء:  غائم بسحب ركامية منخفضة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها ،كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب منخفضة و رياح ناشطة تصل لحدود ال60 كلم/س مع ارتفاع في موج البحر واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل و على الجبال بحيث تصبح الاجواء خريفية مع درجات حرارة دون معدلاتها وامطار خفيفة وضباب كثيف على المرتفعات.
الخميس:  غائم أجمالا مع ضباب على المرتفعات  وامطار محلية شمالا خلال الفترة الصباحية والمسائية، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
- الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة ، في الداخل من 16 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية:   جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالاً على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80% .
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
رقم : 1015169
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