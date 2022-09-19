الخارجية الصينية: نعارض بشدة تصريحات بايدن بشأن تايوان

اسلام تايمز (الصين) - أكدت الخارجية الصينية أنها تعارض بشدة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تايوان، مشيرةً إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا.