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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 16:34

عون: مفاوضات ترسيم الحدود مع الاحتلال وصلت مراحلها الاخيرة

عون: مفاوضات ترسيم الحدود مع الاحتلال وصلت مراحلها الاخيرة
ونقلت مصادر عن خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، قوله إن التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفيما جدد عون التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، أشار إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته.

وشدد على أن "التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود، لافتا إلى وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".
مصدر : وكالات
رقم : 1015171
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