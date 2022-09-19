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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 18:45

الیمن ...220 خرقا لقوى العدوان ومرتزقتها للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

الیمن ...220 خرقا لقوى العدوان ومرتزقتها للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
وبحسب مصدر صحفي أوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 56 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، نتج عنها استشهاد المواطن حامد محمد محمد أحمد مسهول.

وأفاد المصدر بتسجيل 14 خرقاً باستحداث تحصينات في تبة الدفاع وخلف العمدان بجيزان وفي البقاع ومنطقة الشبكة بنجران، وكذا في منطقة المحزام برغوان في محافظة مأرب، إلى جانب استحداث تحصينات في غرب هناجر الحيمة وتبة الباس وما بين مستور والدنين وتبة العفافيش وشمال هناجر الحيمة بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 113 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى رصد 34 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والروضة ورغوان والطلعة بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وبني حسن وحيران والطينة بمحافظة حجة وفي المدافن والملاحيظ والبقع ورازح ومنبه بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال غرب وشمال شرق وشمال حيس بمحافظة الحديدة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز، وفي العمود والصيابة بوادي جارة والأزهور والبتول وتبة كاملة في جيزان

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 32 ألفاً و207 خروقات.
مصدر : وكالات
رقم : 1015182
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