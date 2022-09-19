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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 18:47

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران
الى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في حوار مع التلفزيون الايراني ، أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

ولفت إسلامي إلى أنّ "الكيان الصهيوني تحوّل إلى مصدر تعود إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أنّ "2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى إيران".

وأضاف أنّ "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، آملاً في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، والتصور أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".
رقم : 1015184
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