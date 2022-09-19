توقيع 41 اتفاقية بين الكيان الصهيوني والبحرين

وجاءت تصريحات نائيه خلال مقابلة مع صحيفة “الأيام”، شدد من خلالها على أهمية “التطبيع” بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة أمام ما وصفها بـ”التحديات” التي تتطلب العمل معا.



وأعرب سفير الاحتلال لدى المنامة عن أمله في أن تشهد بلاده أعدادا من الطلاب البحرينيين الذين يتلقون تعليمهم في “إسرائيل”، خاصة في مجال علوم الحوسبة، بدعوى أن بلاده تشهد نقصا في الكوادر العاملة في هذا المجال، مما يطرح فرص تعليم جيدة أمام البحرينيين في هذا التخصص، واكتساب الخبرة من خلال التدريب هناك، والحصول على وظائف لدى شركات إسرائيلية.



وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، أمس السبت، أنه سيقوم بزيارة “تاريخية” إلى البحرين قريبا.

وحسب موقع I24، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته للكيان.