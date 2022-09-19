إيضاحات العميد رحيمي حول قضية وفاة المرحومة مهسا أميني

وتابع العميد رحيمي قائلا : أثناء نقل السيدة أميني، لم يكن هناك جدال أو مقاومة، وحتى وفقا لأشخاص آخرين، فان السيدة أميني كانت تمازح الاخرين داخل السيارة.



وشدد على انه لم يكن هناك إهمال من جانب الشرطة، ولا حتى زلة صغيرة واضاف: كل ما تم نشره في الفضاء الإفتراضي حول سبب الوفاة هو محض أكاذيب.



وتابع قائلا : حضرت السيدة أميني إلى الفصل، وحتى يحضر المعلم إلى الفصل ويتم اتخاذ الخطوات والاستعدادات لعقد الفصل، وقفت السيدة أميني وسألت زميلتنا ما هو الخطأ في مظهري ؟ وقدمت لها زميلتنا بعض الايضاحات، وبعد ذلك تدهورت صحة السيدة مهسا . بعد هذه الحادثة ، حضر الفريق الطبي المتمركز في المكان لمعالجتها وبدأ بإجراءات عملية الإنعاش .