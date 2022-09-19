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الاثنين 19 أيلول 2022 ساعة 21:34

الصادرات الايرانية الى الدول الافريقية تنمو 40 بالمائة

الصادرات الايرانية الى الدول الافريقية تنمو 40 بالمائة
وخلال مؤتمر صحفي مخصص لسبل تنمية العلاقات التجارية مع جنوب افريقيا، قال روح الله لطيفي: خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي تم تبادل مليون و354 ألفا و276 طن من السلع بقيمة 741 مليون و122 ألفا و922 دولارا بين ايران ودول قارة افريقيا، كانت منها مليون و311 ألفا و647 طن من السلع الايرانية المصدرة، بقيمة 696 مليون و731 ألفا و412 دولارا الى هذه القارة. ما يشير الى زيادة نسبتها 40 بالمائة مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي، فيما استوردت ايران من الدول الافريقية 42 ألفا و629 طن من السلع بقيمة 44 مليون و391 ألفا و510 دولارات أي بزيادة نسبتها 147 بالمائة.

وقال لطيفي في هذا المؤتمر الصحفي الذي حضره سفير جنوب افريقيا لدى طهران ورئيس الهيئة المديرة لنادي تجار ايران وافريقيا: ان الحكومة الايرانية الحالية تتابع بجدية سياسة تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية الى جانب دول الجوار والمحيطة، وخلال هذه الفترة شهدنا نموا لافتا لصادرات ايران الى دول الجوار ودول افريقيا.

ولفت الى ان الدول الافريقية الخمس الاولى الهدف للصادرات الايرانية هي: جنوب افريقيا والموزمبيق والسودان ونيجيريا وغينيا. في حين ان حصة جنوب افريقيا لوحدها من الصادرات الايرانية اكثر من 30 بالمائة.
رقم : 1015206
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