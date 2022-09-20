قائد الثورة يستقبل رواد وقادة الدفاع المقدس اليوم الاربعاء

على اعتاب أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) ستلتقي مجموعة من رواد وقادة مرحلة الدفاع المقدس وعائلات الشهداء بقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ، صباح غد الأربعاء ، في حسينية الإمام الخميني (رض).



وبالإضافة إلى حضور بعض رواد وقادة الدفاع المقدس في حسينية الإمام الخميني (رض)، ستحضر مجموعات أخرى من رواد الدفاع المقدس في جميع أنحاء البلاد في هذا اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جميع مراكز المحافظات.