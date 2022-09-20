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الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 12:12

ليبيا.. إجراءات "الدبيبة" تثير جدلا في الأوساط الليبية

ليبيا.. إجراءات "الدبيبة" تثير جدلا في الأوساط الليبية
ودافعت حكومة الدبيبة عن قرارها المثير للجدل بشأن تخصيص أراض في العاصمة طرابلس لعدد من السفارات.

وقال عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة:"لا يوجد قانون صريح يمنع تخصيص الأراضي لأي جهة"، مشيراً إلى "تعامل الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تخصص أراضي للسفارة الليبية لديها".

خلال مؤتمر صحفي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة يؤكد أن وزارة المالية نفذت مخصصات البابين الأول والثاني لقطاعات المواصلات والتخطيط والإسكان والاقتصاد، لنقلها إلى البلديات مباشرة من خلال وزارة الحكم المحلي.

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين الليبيين بطرد إحدى الصحافيات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء يوم الجمعة الماضية.

وطالبت المسؤولين باحترام الصحافيين وتقدير جهودهم في إيصال المعلومة والحقيقة إلى الشعب بعيداً عن أساليب "الترهيب أو التهديد".

إضافة الى ذلك أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول أزمة، تسببت فيها حكومة الوحدة ، والتي أصدرت قراراً، بإخلاء 25 عمارة بشارع الخروب الدريبي بالعاصمة طرابلس.

وعبر هاشتاغ"لا نعلم كيف سيكون مصير العائلات"، عبر الأهالي عن غضبهم كون القرار يضع نحو 4,000 عائلة في الشارع، وطالبوا النائب العام بسرعة التدخل.

وعبر منشورات متعددة، قال المتفاعلون على الهاشتاغ إن السكان اشتروا العقارات من تجار بأوراق رسمية وموثقة.

وقال حساب يدعى جلال الدامجة: "الأرض بها شهادة عقارية وأعتقد الموضوع ابتزاز ومن المسؤول على هذه الفضائح اليومية في بلاد الخراب والفساد".

وتابع حساب عواطف الحياة: "خيره عمارات طريق المطار ما طلعتوهم ناس من قبل الثورة المحماطة مدايرين فيها ورق وبيستلموها جاب اغنيوة عرب ككلة وسكنهَم فيها وهيا مخصصة لناس وعندهم ورق فيها زيها زي عمارات تقسيم تاجوراء إلى قالوا ما يسكنوهمش إلا سكان تاجوراء حسب ما قال الخبير المهندس العياط هيثم التاجوري وإلا مرفوع عليهم القلم".

وكتبت لجان تفتيش على العمارات بلون أحمر" إزالة فورية"، وقال حساب أسامة بن طالب:"يعني من جزيرة الفرناج وبرا غادي طريق السدرة وعين زارة وخلة الفرجان وطريق المطار مسح كله مخالف… بلاد ما تودها حتى لعدوك… اتقول اللي يحكم يبي ينتقم من الليبيين".

وقال حساب يدعى "عزي" : "بدل الإزالة تعمل الدولة عملية تسوية ويساهم السكان في دفع مستحقات التسوية وحل المشكل بدل بذل الجهد والخسائر في الهدم ورفع الركام و تشريد العائلات".
مصدر : وكالات
رقم : 1015293
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