وذكر الموقع العبري أنه من المقرر أن تصادق لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الثلاثاء على مخطط بني غانتس وزير حرب الاحتلال لتعزيز "الاستجابة المدنية في حالات الطوارئ" بعد أن بقي سكان الغلاف في منازلهم لأيام خلال التصعيد الأخير مع غزة.



وأوضح الموقع أن الخطة تهدف إلى تنظيم طرق التفافية إلى المستوطنات المحيطة بغزة لمنع تهديدها خلال أي تصعيد وفرض حصار على سكانها إثر تهديد المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات.



وستخصص عشرات ملايين الشواكل بهدف إنجاز الخطة التي ستقدم بعد صياغتها بشكل نهائي إلى غانتس للموافقة الأخيرة عليها في غضون 60 يوما.



وذكر الموقع العبري أنه سيتم تخصيص 17 مليون شيكل لحماية سكان سديروت ومحيطها.