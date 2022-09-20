الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 12:13

خطة "إسرائيلية" جديدة لحماية مستوطنات غلاف غزة

خطة "إسرائيلية" جديدة لحماية مستوطنات غلاف غزة
وذكر الموقع العبري أنه من المقرر أن تصادق لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الثلاثاء على مخطط بني غانتس وزير حرب الاحتلال لتعزيز "الاستجابة المدنية في حالات الطوارئ" بعد أن بقي سكان الغلاف في منازلهم لأيام خلال التصعيد الأخير مع غزة.

وأوضح الموقع أن الخطة تهدف إلى تنظيم طرق التفافية إلى المستوطنات المحيطة بغزة لمنع تهديدها خلال أي تصعيد وفرض حصار على سكانها إثر تهديد المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

وستخصص عشرات ملايين الشواكل بهدف إنجاز الخطة التي ستقدم بعد صياغتها بشكل نهائي إلى غانتس للموافقة الأخيرة عليها في غضون 60 يوما.

وذكر الموقع العبري أنه سيتم تخصيص 17 مليون شيكل لحماية سكان سديروت ومحيطها.
مصدر : وكالات
رقم : 1015294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
19 أيلول 2022
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
19 أيلول 2022
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
19 أيلول 2022
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
19 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين