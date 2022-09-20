مسؤول ايراني: جزيرة قشم تتحول الى مركز لانتاج الكهرباء في المنطقة

وأكد هذا المسؤول لدى تفقده صباح اليوم الثلاثاء محطة "غدير" لانتاج الكهرباء ذات الدورة المركبة في جزيرة قشم بقدرة 500 ميغاواط، أن هذه الجزيرة تتبوأ مكانة جيدة في مجال انتاج الكهرباء وتصديره لذا يجب العمل لانتاج الثروة لأهاليها لايجاد المزيد من القيمة المضافة.



وتابع المدير العام لمنظمة قشم الحرة قائلا: ان الطاقة تعتبر في عالم اليوم من أهم محاور التنمية حيث توجد في هذه الجزيرة مشاريع كبيرة في حيز التنفيذ في هذا المجال يمكن أن تتحول بوجود الماء والكهرباء والغاز والاحتياطيات النفطية الى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.



وأكد أن انتاج وتصدير الكهرباء يعتبر في الوقت الحاضر فرصة جيدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في جزيرة قشم، ورأى أن تنمية الصناعات الاساسية مثل البتروكيمياويات والنفط والصلب واستخدام هذه الصناعات سيؤديان الى استحصال ثروة كبيرة لهذه الجزيرة.



وشدد هذا المسؤول على أنه إذا تم توصيل المياه المنتجة في محطات انتاج الكهرباء بشبكة إمدادات المياه في الجزيرة، فإن جميع قرى وبلدات الجزيرة ستستفيد من نعمة مياه الشرب الصحية التي يمكن الحصول عليها.