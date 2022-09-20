الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 13:54

موسكو تقدّم أدلة تفضح الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا

موسكو تقدّم أدلة تفضح الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا
وقال كيريلوف إنّه "في الفترة الممتدة بين 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر، عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة في جنيف على خلفية انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادتين الأولى والرابعة من الاتفاقية التي طرحتها روسيا الاتحادية".

ولفت إلى أنّ "المشاركين في الاجتماع تسلّموا نُسخاً من وثائق أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية سابقاً، إضافةً إلى أدلّة مادية تؤكد تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا، للنظر فيها".

كما أكّد كيريلوف أنّه "لم يكن لدى أي من الوفود أي شكوك بشأن صحة الوثائق المقدّمة"، بما في ذلك ما يتعلق بتراكم المواد المسببة للأمراض في المختبرات الأوكرانية، وبالتحديد معهد ميتشنيكوف لمكافحة الأوبئة".

وأشار إلى أنّه "نظراً إلى حقيقة اعتماد تقرير غير ملزم، فقد اقترحت وزارة الدفاع الروسية مبادرات لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة".

مضيفاً أنّ المبادرات الروسية هي عبارة عن استئناف المفاوضات بشأن بروتوكول ملزم قانوناً للاتفاقية، والذي يتضمن قوائم الكائنات الدقيقة والسموم والمعدات (على غرار قوائم التحقق الخاصة باتفاقية الأسلحة الكيميائية)، وله طبيعة شاملة آلية فحص فعالة.

ودعا إلى إنشاء لجنة استشارية علمية ذات تمثيل جغرافي واسع وحقوق متساوية للمشاركين، رهناً بما يسمى "مبدأ العشرة"، والذي بموجبه ينبغي اتخاذ قرار مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر بديلة، حتى لو تمّ التعبير عنها من قبل دولة واحدة فقط.

وشدد كيريلوف على أنّ وزارة الدفاع الروسية، ستواصل اتخاذ مزيد من الخطوات لتوضيح الموقف، إذ إن "الأسئلة المتعلقة بالبرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وأوكرانيا لا تزال قائمة".

وفي وقتٍ سابق، كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة، من أوكرانيا إلى بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق، وبلدان شرقي أوروبا، مثل بلغاريا والتشيك، ودول بحر البلطيق.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في شهر نيسان/أبريل الماضي، معطيات جديدة بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وصرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، في وقتٍ سابق، أنّ نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، رفضت التفاعل مع اللجنة البرلمانية الروسية في قضية أنشطة المعامل البيولوجية الأميركية في أوكرانيا.

وطالبت روسيا كلاًّ من أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية بتقديم بيانات عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في المختبرات في أوكرانيا، حسب ما جاء على "الميادين".
مصدر : وكالات
رقم : 1015314
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
19 أيلول 2022
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
19 أيلول 2022
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
19 أيلول 2022
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
19 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين