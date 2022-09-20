لليوم الـ 55.. القوات التركية تواصل قطع مياه الشرب عن الحسكة

وأكد محمود عكلة مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالحسكة في تصريح لـ "سانا" استمرار قطع المياه عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المنتشرة على طول خط جر المياه لليوم الـ 55 على التوالي في ظل تواصل الانتهاكات والتعديات على خط جر المياه وخط التوتر المغذي لمحطة علوك مشيراً إلى عدم تمكن ورشات المياه من الدخول إلى المحطة حتى اللحظة لإعادة ضخ المياه.



وفي سياق الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من معاناة الأهالي بين عكلة أنه يتم العمل على تأمين مياه الشرب للأهالي وتشغيل كامل محطات التحلية في مركز المدينة والبالغ عددها 16 محطة والإشراف على خزانات المياه التي تتم تعبئتها عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري والموزعة في مركز المدينة.



وأضاف عكلة أن ورشات الصيانة “تقوم حالياً بحملة تعقيم كاملة للخزانات الخاصة بمحطات التحلية والخزانات المنتشرة في الشوارع ضمن مركز المدينة وباقي الأحياء بهدف تعقيمها وخاصة مع ظهور عدة إصابات بمرض الكوليرا في محافظة الحسكة وفق إحصائيات وزارة الصحة”.