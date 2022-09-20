الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 18:11

اليونان تتفق مع سوريا لفتح خط بحري مباشر بينهما

اليونان تتفق مع سوريا لفتح خط بحري مباشر بينهما
وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارة القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، نيكولاس بروتونوتاريوس، إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس في آذار الماضي.

وذلك بناء على المناقشات التي دارت بينه ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور قنصل اليونان في طرطوس، حازم دانيال، وبناء على المقترحات التي خلص إليها اللقاء، والتي كان بينها توقيع اتفاقية تعاون بين طرطوس وبيرايوس، وفتح خط بحري مباشر بينهما.

وحسب بنود الاتفاقية، يدعم الطرفان تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس، ويطبق الطرفان جميع التدابير اللازمة لتنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر والمشاركين على نطاق واسع.

ويتبادل الطرفان، ضمن اختصاصهما، معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني، النشاط الاستثماري للأطراف، القوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي، وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية.

كما يتشاور الطرفان بانتظام في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعقدان اجتماعات مشتركة لتحسين التجارة والاقتصاد والتعاون بين طرطوس وبيرايوس.
مصدر : وكالات
رقم : 1015341
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
19 أيلول 2022
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
19 أيلول 2022
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
19 أيلول 2022
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
19 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين