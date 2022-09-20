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الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 18:12

قائد الثورة الاسلامية يعين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام

قائد الثورة الاسلامية يعين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
وعين آية الله الخامنئي" آية الله الحاج شیخ صادق آملي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وجاء في الحكم أن مجمع تشخيص مصلحة النظام يتكون من الشخصيات الحقوقية بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور وامين المجلس الاعلى للامن القومي ووزير او رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع و رئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشورى الاسلامي المعنية بالموضوع.

فيما تتكون الشخصيات الحقيقية من حجج الاسلام: الشیخ حسن صانعي، السيد قربان علي دري نجف‌آبادی، السيد محمود محمدي عراقي، السيد مجید انصاري، السيد غلام رضا مصباحي مقدم والسيد محسن اراکي.

والسادة : السيد غلام رضا آقازاده ، السيد علي آقا محمدي ، السيد علي أكبر أحمديان ، السيد محمود أحمدي نجاد ، السيد محمد جواد إيرواني ، السيد محمد رضا باهنر ، السيد أحمد توكلي ، السيد سعيد جليلي ، السيد غلام علي حداد عادل ، السيد كمال خرازي ، السيد داود دانش جعفري ، السيد برويز داودي ، السيد محمد باقر ذوالقدر، السيد محسن رضائي ، السيد سيد محمد صدر ، السيد محمد حسين صفار هرندي ، السيد محمد رضا عارف ، السيد محمد فروزنده ، السيد عباس علي كدخدائي ، السيد علي لاريجاني، السيد حسين محمدي ، السيد محمد مخبر ، السيد حسين مظفر ، السيد سيد مصطفى ميرسليم ، السيد مرتضى نبوي ، السيد علي أكبر ولايتي ، السيد صادق واعظ زاده والسيد احمد وحيدي.
رقم : 1015342
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