تجمع العلماء المسلمين بلبنان: نشكر لايران اعلانها تقديم الفيول اويل مجانا

كما شكر التجمع ايران "لاستعدادها إجراء الإصلاحات اللازمة على خطوط الشبكة الكهربائية لتعمل بفعالية أكبر والاستعداد لإنشاء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية”، معتبرا أن “هذا الأمر يعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا”.



واستنكر “تدخل السفير السعودي وليد البخاري في مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية التي هي شأن سيادي لبناني يجب ألا تعمل أي جهة على الضغط على النواب للسماح بمجيء رئيس ومنع مجيء آخر، بل لا بد من أن يأتي الرئيس الذي يحقق المصلحة اللبنانية العليا بالسيادة والحرية والاستقلال وتحرير ما تبقى من أراضٍ يحتلها العدو الصهيوني”.



وأكد التجمع أن “إعلان العدو الصهيوني عن تأجيل الاستخراج من حقل كاريش ما كان ليتم لولا الضغط الذي مارسته المقاومة والتهديد بقصف منصات الاستخراج”، داعيا “الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق لبنان وسيادته على كامل أراضيه في البر وعلى كامل حدوده البحرية دون أي تعديل”.



واستنكر “إقدام قوات الأمن في السلطة الفلسطينية على اعتقال المقاوِمَين مصعب اشتيه وعميد طبيلة خدمة للعدو الصهيوني”، معتبرا أن “هذا التصرف سيؤدي إلى فتنة داخلية لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني في وقت تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى توحيد الجهود لمقاومة العدوان الصهيوني اليومي والمستمر على الشعب الفلسطيني على كامل تراب فلسطين”.