كيان الاحتلال والبحرين يبدأن محادثات حول اتفاق تجارة حرة

وزعمت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن "الاتفاق سيساعد على تعزيز العلاقة بين البحرين و"إسرائيل" بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين" على حد قولها.



وقال مكتب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي إنها "اجتمعت مع نظيرها البحريني في المنامة أمس الاثنين لتدشين مفاوضات إبرام الاتفاق".



وطبّعت الكيان الإسرائيلي والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل عامين، وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت البحرين في فبراير/ شباط الماضي.