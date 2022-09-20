الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 أيلول 2022 ساعة 21:56

اردوغان يتطلع الى حل الموضوع النووي الايراني عبر الحوار

اردوغان يتطلع الى حل الموضوع النووي الايراني عبر الحوار
وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نتطلع إلى خطوات ملموسة لحل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي عبر الحوار والدبلوماسية في أسرع وقت".

من جانب اخر، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن بلاده تؤمن بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، وأن "تداعيات عدة ما زالت تواجه العالم نتجت عن الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أردوغان، أن "علينا جميعاً إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني".

وقال أردوغان إن "المجتمع الدولي عليه أن يتبع العدالة لحل الأزمات في العالم"، مشدداً على صحة أطروحة تركيا بأن "العالم أكبر من 5 دول"، وأن "القوانين الدولية لم تعد صالحة لحل أزمات العالم".

وتابع: "علينا جميعاً إعادة هيكلة الأمم المتحدة لتكون منظمة قادرة على إيجاد الحلول من أجل نظام عالمي أعدل وتتجلى فيها الإرادة المشتركة للإنسانية جمعاء".

وأشار إلى أن تركيا ستدعم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو إذا التزمتا محاربة التنظيمات الإرهابية.

كما كرر الرئيس التركي تأكيده ضرورة الحل الجذري للأزمة السورية عبر قرار الأمم المتحدة.

وأردف: "بَنَينا بيوتاً في منطقة الشمال السوري للنازحين"، داعياً العالم إلى المشاركة في عملية الإعمار.

وبخصوص التعامل مع طالبي اللجوء، أكّد أردوغان: "لا يمكن أن ننسى صورة الطفل السوري إيلان".

واتهم السلطات اليونانية بأنها تغرق زوارق المهاجرين في البحر المتوسط.

وتابع: "لا يمكن حل أزمة اللاجئين عبر إغراق قوارب الأبرياء الباحثين عن مستقبل أفضل وتركهم للموت أو الزج بهم في معسكرات اعتقال.. وننتظر من اليونان التخلي عن سياسات التصعيد والاستفزاز والإصغاء إلى دعواتنا من أجل التعاون والتضامن".

واستطرد: "على العالم أن يعلم أن اليونان تمارس سياسة الاستفزازات وندعو الاتحاد الأوروبي للضغط على اليونان للتخلي عن هذه السياسة".

أمّا بخصوص المسألة القبرصية، قال أردوغان إن "حل الدولتين هو المفتاح للأزمة في جزيرة قبرص"، مؤكداً أن "تركيا تؤكد الحل الدبلوماسي المبني على القانون الدولي في بحر إيجة والبحر المتوسط".

وفي سياق آخر، لفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تبذل جهوداً في العراق من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة السياسية"، كما أنها تؤيد جميع القرارات الأممية من أجل الشعب الليبي الذي يحق له أن يعيش برفاهية.

وطالب "إسرائيل" بأن تحترم قدسية المسجد الأقصى، وأكد أن تسوية القضية الفلسطينية يجب أن تكون من خلال حل الدولتين.

كما أشار أردوغان إلى أن "تركيا تقف بجانب أذربيجان حكومة وشعباً من أجل قضيتها"، مضيفاً: "نؤمن بإمكانية توقيع اتفاق سلام شامل في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا".
مصدر : وكالات
رقم : 1015367
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
فيديو: أربعة ملايين زائر اجنبي شاركوا في زيارة الاربعين
19 أيلول 2022
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
فيديو: زيارة الأربعين اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان
19 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
فيديو: زيارة الأربعين هي إحدى علامات المؤمن الخمس
19 أيلول 2022
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
19 أيلول 2022
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
المشروع الصهيوني لتحويل البحرين إلى فلسطين أخری
19 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين