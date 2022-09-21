قائد عسكري: تجاوزنا قدرة الردع وبلغنا مرحلة العمل الاستباقي

وقال العميد طاهري ،في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، في شرحه لبرامج أسبوع الدفاع المقدس في محافظة كرمانشاه، غرب ايران، أن إقامة استعراض للقوات المسلحة واللقاء مع عوائل الشهداء والمضحين وتكريمها، فضلا عن تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية، تعد من اهم برامج اسبوع الدفاع المقدس.



وأشار إلى أن استعراض القوات المسلحة بالوحدات والمركبات سيقام يوم غد الخميس تزامنا مع اليوم الاول من أيام أسبوع الدفاع المقدس بكلمات يلقيها ممثل الولي الفقيه بالمحافظة والمحافظ وقائد مقر الجيش في غرب البلاد.



واعتبر قائد مقر القوة البرية للجيش في غرب البلاد، جهاد التبيين واجبا وضرورة وأضاف: إن إهمال هذا الموضوع من شانه ان يجعل العدو يقلب الحقائق.



وقال: ان الجيش يتدخل في أوقات الحرب لصد آلة العدو الحربية ، وفي أوقات السلم يلعب دورا في مساعدة الناس في الأزمات مثل الفيضانات والزلازل.



واضاف: اننا وفي ظل حكمة ودراية قائد الثورة الاسلامية تجاوزنا قدرة الردع وبلغنا مرحلة العمل الاستباقي.



وتصادف هذه الايام ذكرى الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988